"Azərişıq"ın xəsarət alan əməkdaşlarının vəziyyəti ağırdır - RƏSMİ

Səhiyyə Nazirliyi Qubada "Azərişıq" ASC əməkdaşlarının qəzaya uğraması ilə bağlı məlumat yaylb.

Nazirlikdən Publika.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, Qubanın Söhüb kəndində avtomobil dərəyə aşıb.

İki nəfər aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daha iki nəfər isə ağır vəziyyətdə Quba Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına aparılıb.

Xəstəxanadan Trend-ə verilən məlumata görə, ərazi üzrə Qonaqkənd tibb məntəqəsinin həkimləri yaralıların vəziyyətini kritik kimi qiymətləndiriblər. Təcili Tibbi yardım briqadalarının həkimləri hər iki yaralının həyatının təhlükə altında olduğunu bildiriblər.

O da bildirilib ki, yaralılardan biri komadadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.