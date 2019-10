Qubada "Azərişıq" ASC-nin qəzaya uğrayan maşınında ölən və yarlananların adları - SİYAHI

Bakı. Samir Əli - Trend:

Quba rayonunda "Azərişıq" ASC-yə məxsus avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində ölən və yaralananların şəxsiyyəti məlum olub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə nəticəsində "Azərişıq" ASC-nin əməkdaşları Zahid Qurbanov və Namiq Rüstəmov hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Avtomobildə olan digər əməkdaşlar - Sumqayıt şəhər sakinləri - 1992-ci il təvəllüdlü Abdullayev Saleh Abuzər oğlu və 1984-cü il təvəllüdlü Rəsulov İlkin Mahir oğlu ağır bədən xəsarətləri ilə Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yürləşdiriliblər. .

Xəstəxanadan Trend-ə verilən məlumata görə, S.Abdullayevə sol bazu və sağ baldır sümüklərinin sınığı diaqnozu qoyulub, vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.

Hadisə nəticəsində xəsaət alan İ.Rəsulova isə qapalı kəll-beyin travması, hər iki budun orta üçdə birinin və sol baldırın sınığı diaqnozu qoyulub, yaralı komatoz vəziyyətdədir.

Xatırladaq ki, bu gün Quba rayonu ərazisində "Azərişıq" ASC-yə məxsus avtomobil idarəetməni itirərək dərəyə aşıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.