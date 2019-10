ARB TV-nin "Show news" verilişinin növbəti müsahibi müğənni Nura Suri olub.



Milli.Az bildirir ki, cazibədarlığı ilə hər zaman diqqətləri cəlb etməyi bacaran müğənni bu dəfə öz gözəlliyindən ağız dolusu danışıb:



"Gözəlliyimdən narahat olanlar oldu. Hətta mən ilk mahnımı ifa edəndə heç kim yerindən qalxmadı. Hamı məni seyr edirdi, mahnımı dinləyirdi, qalxa bilmirdi. Əslində, bu, çox gözəldir".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.