Azərbaycan Premyer Liqasında 5-ci turun təyinatları açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında V turun oyunları üçün bütün təyinatlar müəyyənləşib.

Milli.Az xəbər verir ki, "Neftçi" - "Keşlə" matçını İnqilab Məmmədov, "Zirə" - "Qarabağ" duelini isə Rauf Cabarov idarə edəcək.

"Sumqayıt" - "Sabah" görüşü Rəvan Həmzəzadəyə, "Səbail" - "Qəbələ" qarşılaşması Əliyar Ağayevə tapşrılıb.

21 sentyabr

17:30. "Sumqayıt" - "Sabah"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Vüqar Bayramov, Elçin Məsiyev

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

AFFA nümayəndəsi: Maşallah Əhmədov

"Kapital Bank Arena"

19:45. "Səbail" - "Qəbələ"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Kamal Umudlu

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

"ASCO Arena"

22 sentyabr

18:30. "Neftçi" - "Keşlə"

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Pərvin Talıbov, Rahil Ramazanov, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Əsgər Əmirəliyev

"Bakcell Arena"

23 sentyabr

19:00. "Zirə" - "Qarabağ"

Hakimlər: Rauf Cabarov, Müslüm Əliyev, Nahid Əliyev, Səbuhi Bayramov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd: Turun bütün görüşləri "CBC Sport" telekanalı vasitəsi ilə canlı yayımlanacaq.

