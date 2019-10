Model Keyt Mossun özündən gözəl ögey bacısı Lotti Moss ötən gün Londonda təşkil olunan dəfilədə iştirak edib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, "London Fashion Week"ə qatılan model açıq-saçıq libası ilə diqqət mərkəzində olub.

21 yaşlı model şəffaf libası ilə göz qamaşdırıb. O, cazibədar bədən quruluşu ilə diqqət çəkib.

Milli.Az fotoları təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

