Hindistanda elektron siqaretlərdən istifadəyə qadağa qoyulub.

“Report” “Hindustan Times”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə maliyyə və korporasiya işləri naziri Nirmala Sitaraman bildirib.

“Elektron siqaretlərin istehsalı, idxalı, ixracı, nəqli, saxlanılması, reklamı qadağan edilir”, – nazir deyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.