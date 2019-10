"Mən Musanın vəhşiliyini, dəliliyini sevmişəm” - Təranə Qumral

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Təranə Qumral "5-də 5" proqramına qonaq olarkən deyib. O, həyat yoldaşı Musa Musayevi sevmə səbəbindən danışıb: "Mən "ay canım" filan deyən kişiləri xoşlamıram. Kişinin əlləri əyri-üyrü olmalıdı. Qoy, vurub dağıtsın".

T. Qumral daha sonra yeznələrindən söhbət açıb: "Mən bir batalyona bəsəm. Sakit dayanan biri deyiləm, Allahın bəlasıyam. Yeznələrim qabağımda "çest" verir. Mənim kimi qayınananın qarşısında "çest" vermək lazımdır".

