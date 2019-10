"Keçmiş sevgilimlə sevişmək üçün evinə gedirdim" - Qəzaya düşən qızdan...- FOTO

21 yaşlı Chloe Langton keçmiş sevgilisi ilə barışmağa gedərkən qəzaya düşüb.

Milli.Az Mirror-a istinadən xəbər verir ki, bir şirkətin mühasibi kimi işləyən gənc qadın avtomobillə keçmiş sevgilisinin evinə gedərkən gözlənilməz bir hadisə baş verib.

Şosedə qız idarə etdiyi avtomobili başqa bir maşına çırpıb. Gənc qadın qəzadan salamat çıxıb. Ancaq onun ağlında bir fikir dolaşmağa başlayıb.

Chloe Langton qəzaya düşən avtomobilinin fotosunu çəkərək Tvitter hesabından paylaşıb. Chloe paylaşımına "Keçmiş sevgilimlə sevişmək üçün evinə gedirdim, birdən maşınımı vurdum. Tanrı mənə səhv addım atmaq üzrə olduğumu başa salmaq istəyir yəqin" sözlərini yazıb.

Chloe-nin bu paylaşımı minlərlə dəfə paylaşılıb, 40 mindən çox da bəyənilib.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

