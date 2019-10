“Deputatlar populizm xatirinə çıxış etmirlər. Heç biri özünü göstərmək, reklam etmək xatirinə çıxış etməyib”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyib.

H.Rəcəbli qeyd edib ki, deputatlar çıxış edərkən mahiyyəti üzrə ediblər: “Deputatlar heç bir fantastik fikir səsləndirməyiblər. Deputatlar reallığa uyğun fikirlər səsləndirirlər”.



