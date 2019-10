“Artıq Ukraynada özümə ev almışam” - Qvardiola

Xosep Qvardiola baş məşqçi kimi Ukraynanın "Şaxtyor" klubu ilə tez-tez qarşılaşmasına münasibət bildirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda "Mançester Siti"ni çalışdıran Pep keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, o, "Barselona" və "Bavariya"da işləyəndə də Donetsk təmsilçisi ilə oyunlar üçün Ukraynaya səfər edib: "Bu dəfə isə məşqçisi olduğum "Mançester Siti" "Şaxtyor"la qarşılaşır".

"Onlarla qarşılaşmaq sizi bezdirməyib ki" sualına Qvardiola gülərək belə cavab verib: "Mən artıq Ukraynada özümə ev almışam. Demək olar, hər mövsüm bura gəlirəm. Ukrayna xoşuma gəlir".

Xatırladaq ki, bu gün Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində "Şaxtyor" Xarkov şəhərində "Mançester Siti" ilə qarşılaşacaq.

Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23.00-da başlanacaq.

Milli.Az

