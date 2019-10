Gələn il pensiyalarda indeksləşmənin 15 faiz olacağı gözlənilir - Hadi Rəcəbli

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

Gələn ilin yanvarında pensiyalarda indeksləşmənin çox -15 faiz olacağı gözlənilir. Çünki bu il əməkhaqlarında böyük artımlar baş verdi.

Trend-in məlumatına görə, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin iclasında çıxış edən komitə sədri Hadi Rəcəbli deyib.

H.Rəcəbli qeyd edib ki, deputatların əməkhaqqı artıb, amma təaqüddə olan deputatların pensiyasındakı artım faktiki olmayıb: “Yanvarın 1-dən həmin insanların da pensiyaları artacaq”.

