Xalq artisti Canəli Əkbərov Heydər Əliyev Mərkəzində "Musiqi alətləri: birlik və müxtəliflik" sərgisinin açılış mərasiminə qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son vaxtlar səhhətində problem yaranan xanəndə tədbirə əlil arabasında gəlib.

Əkbərovun fotolarını aparıcı hacı Nuran Hüseynov İnstaqram səhifəsində yayımlayıb.(axsam.az)

