Qazaxstanda "İnterpol" xətti ilə beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycanda tutulub.

"Report" xəbər verir ki, bu ölkənin Cinayət Məcəlləsinin 226-cı (saxta sənəd hazırlama) maddəsi ilə axtarışa verilmiş Qazaxstan vətəndaşı, 41 yaşlı Ruslan Nurimbetov Türkiyədən Bakıya gələrkən Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında saxlanılıb.

Onun Qazaxıstana ekstradisiya olunacağı gözlənilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.