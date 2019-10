Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində “Qarabağ”la oyun üçün Bakıda olan İspaniyanın “Sevilya” komandası hoteldə məşq edib.

Publika.az xəbər verir ki, Xəzər dənizinin sahilində fəaliyyət göstərən məşhur hotellərdən birinə yerləşdirilən komanda elə həmin hotelin giriş zalında sabahkı oyuna hazırlaşır.

Qeyd edək ki, “Qarabağ”-“Sevilya” oyunu 19 sentyabr saat 20:55-də başlayacaq.

