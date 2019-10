Bakı. Trend:

İspaniyanın cənub-şərqindəki Mursiya əyalətində Hərbi Hava Qüvvələrinin təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Hadisə nəticəsində təyyarədə olan iki nəfər – təlimçi və tələbə qadın həlak olub.

Qeyd olunur ki, təyyarə Mursiya yaxınlığından dənizə düşüb.

Qəzanın səbəbləri barədə araşdırma aparılır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.