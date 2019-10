İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus “Təmiz Şəhər” ASC-nin VIII Beynəlxalq Tullantıdan Sənətə Sərgisinin təşkili ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderin nəticəsi məlum olub.

“Report” xəbər verir ki, tenderin qalibi “R&R Müstəqil Yayım və Media” MMC olub.

Keçmiş jurnalist Rüstəm Əbülfət oğlu Əhmədova məxsus olan qalib şirkətə 172 493 manat ödəniləcək.





