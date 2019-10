Milli.Az xəbər verir ki, bu sözləri ARB TV-nin "Elgizlə İzlə" proqramının aparıcısı Elgiz Əkbər müğənni Samirə Yusifqızının oğlunun açıqlamasını oxuyarkən bildirib.



Sosial şəbəkələrdə müzakirə edilən müğənninin evlənməsi məsələsinə münasibət bildirən Fərid anasının seçiminə qarışmadığını deyib:



"Həyatını necə istəyir elə də qursun. Anamı dəstəkləyirəm".

Milli.Az

