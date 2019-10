Liberiyada məktəblərdən birində baş verən yanğın nəticəsində 30 şagird ölüb.

“Report” xəbər verir ki, məlumatı “Hurriyet” yayıb.

Ölənlərin sayının artacağı istisna olunmur.

Hadisənin səbəbi hələlik məlum deyil.



