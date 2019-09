"Rəngarəng Türk Dünyası" rəsm müsabiqəsi elan edir

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və Mirası fondu 6-16 yaş arası şagirdlər üçün "Rəngarəng Türk Dünyası " adlı beynəlxalq rəsm yarışması elan edir.



Metbuat.az -a verilən məlumata görə rəsmlərdə Türk Dünyasının zəngin mədəni mirası, şanlı tarixi, adət və ənənəsi, eyni zamanda yerləşdiyi coğrafiyanın özəllik ve gözəllikləri təsvir edilməlidir.

Naxçıvan Müqaviləsinin imzalanmasının 10-cu ildönümünə həsr olunan yarışma, istedadlı, rəsmlə maraqlanan tələbələri dəstəkləməyi, eyni zamanda Türk xalqlarının zəngin mədəni mirasını qorumaq və gənc nəsil arasında yaşatmağı təbliğ edir.

Yarışmaya qatılmaq istəyənlər, çəkdikləri rəsmləri 1 Oktyabr 2019 tarixinə qədər Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və Mirası fonduna, (Bakı şəhəri A.Bakıxanov 73A) eyni zamanda, [email protected] ünvanına ad, soyad, əlaqə nömrəsi, təhsil aldığı məktəb və ya incəsənət mərkəzinin adını qeyd edərək göndərməlidirlər.

Münsiflər heyəti tərəfindən təyin olunacaq qaliblər hədiyyə və sertifikatlarla mükafatlandırılacaq.

