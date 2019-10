“WhatsApp” messencerində yeni boşluq aşkar edilib

"The Hacker News" portalının məlumatına görə, "WhatsApp" messencerində göndərilmiş şəkilləri silmək istədikdə səhv yaranır.



"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "ria.ru" saytına istinadən yazır ki, nəşrin məlumatına görə, istifadəçi messencerdə standart sazlamalar quraşdırdığı halda "Bütün istifadəçilərdə silmək" funksiyası düzgün işləmir. Bu halda bütün göndərilmiş şəkillər telefonun yaddaşında saxlanılır, yalnız mesajlar silinir.



Bundan başqa, sözügedən boşluq yalnız "iOS" əməliyyat sisteminin idarəetməsi altında işləyən qurğularda keçərlidir. "Android" sistemi ilə işləyən smartfonlarda bu funksiya düzgün işləyir.



Nəşrin məlumatına görə, şirkətin mütəxəssisləri bu boşluğu aradan qaldırmaqdan imtina edərək bunu belə əsaslandırıblar ki, "Bütün istifadəçilərdə silmək" funksiyasının əsas işi ilk növbədə mətn mesajlarını silməkdir, media fayllara bunun aidiyyəti yoxdur.



Emil Hüseynov





