Şəkidə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qoxmuq kəndi ərazisində, Şəki-Qax avtomobil yolunda qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan "Moskviç" markalı maşın motosikletlə toqquşub.

Qəza zamanı motosikletin sürücüsü - Polşa vətəndaşı, 30 yaşlı Daniel Niçininski Mateov xəsarət alıb. Yaralı dərhal Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Fakt araşdırılır.

Milli.Az

