Azərbaycanda Aİ-nin havanın keyfiyyətinin monitorinqi layihəsi başa çatıb

Azərbaycanda Avropa İttifaqının (Aİ) havanın keyfiyyətinin monitorinqi ilə bağlı üçillik tvinninq layihəsi başa çatıb.

"Report" Aİ-nin Mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Finlandiya Meteorologiya İnstitutu Ai-nin havanın keyfiyyətinin monitorinqi sistemlərinin modernləşdirilməsi, yeni havanın keyfiyyətinə nəzarət stansiyalarının alınması və işçi heyətinin hazırlanması layihəsinə rəhbərlik edib.

Layihənin benefisiarı Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi olub. Layihədə həmçinin Avstriya Ətraf Mühit Agentliyi və Latviya Ətraf Mühit, Geologiya və Meteorologiya Mərkəzi də iştirak edib.

Layihənin büdcəsi 1,4 milyon avro təşkil edib.

Layihə çərçivəsində Azərbaycanda havanın keyfiyyətinin monitorinqi sistemlərinin modernləşdirilməsi üçün ətraflı plan hazırlanıb. Planın icrasına layihənin həyata keçirilməsi zaman başlanılıb və 2019-2020-ci illərdə beş yeni hava keyfiyyətinə nəzarət stansiyası alınacaq. Gələcək planlara 25 yeni stansiyanın alınması da daxildir.

Bundan əlavə, Azərbaycanda Finlandiyanın "Vaisala" şirkətinin havanın keyfiyyətini ölçən sensor-qurğu da quraşdırılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.