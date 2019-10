Azərbaycanı Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultandakı dünya çempionatında təmsil edən qadın güləşçi Mariya Stadnik finalda qalib gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, o, rəqibi dünya və Avropa çempionatlarının mükafatçısı, rumıniyalı Emilia Alina Vuçu məğlub edib.

