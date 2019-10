Almaniya hökumətinin iclası zamanı Almaniya Silahlı Qüvvələrinə Qərb koalisiyasının İŞİD-ə qarşı əməliyyatlarında və İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə təlimlər keçirilməsində iştirak etmək üçün verilən mandatın müddəti uzadılıb.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Nazirlər Kabinetinin saytında bildirilib.

Qeyd olunur ki, bundesver İŞİD-ə qarşı missiyada 2020-ci il martın 31-dək iştirak edəcək.



