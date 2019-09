Azərbaycanlı plastik cərrah Türkiyədə həbs edildi - FOTO

38 yaşlı azərbaycanlı plastik cərrah Elnarə Məmmədova Türkiyədə polis tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hakkari Dövlət Xəstəxanasında işləyən E.Məmmədovu rüşvət almaqda ittiham edilir.

Məlumatlara görə, 2017-ci ildən bu xəstəxanada plastik cərrahiyə ilə məşğul olan qadın səkkiz xəstəxandan müxtəlif məbləğlərdə pul tələb edib.

E.Məmmədova haqqında araşdırma başlanılıb.

Qeyd edilib ki, E.Məmmədova xəstələrin birindən 1500 türk lirəsi (təxminən 450 AZN - red.) alarkən ələ keçib. (oxu.az)

