Bakıda yol polisi əməkdaşını təhqir edən sürücü Fəxrəddin Nəsirov üzr istəyib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, taksi fəaliyyətilə məşğul olan sürücü etdiyi əmələ görə peşman olduğunu bildirib.

Milli.Az azvision.az-a istinadən F.Nəsirovun video-müraciətini təqdim edir:

Milli.Az

