Elektron siqaretdən 7-ci adam öldü - Həyəcan təbili çalındı

Veypdən ölümün yeddinci hadisəsi ABŞ-da qeydə alındı.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlər elektron siqaretlərlə bağlı xəstəliklərin səbəblərini müəyyən edə bilmirlər. ABŞ-da detektiv araşdırma davam edir.

Sentyabrın 17-də orada elektron siqaretlərin çəkilməsi ilə bağlı ehtimal olunan xəstəlikdən ölümün yeddinci hadisəsi qeydə alınıb. Ölkə daxilində veyp həvəskarlarının arasında ağ ciyər xəstəliklərinin yaranması ilə bağlı 500-ə yaxın hal qeydə alınıb. Siqaret çəkənlərdə kütləvi problemlər barədə xəbərlərin fonunda prezident Tramp administrasiyası bütün elektron siqaretlərin əlavələrlə və aromatizatorlarla qadağan olunmasını təklif edib.

Bu qəribə hadisə 2019-cu ilin yayında ABŞ-da başlamışdır. 23 Avqust İllinoys səhiyyə şöbəsi xəstənin ölümü barədə məlumat verib. Ölüm səbəbi siqaret çəkdikdən sonra ortaya çıxan bir növ ağciyər xəstəliyi olub. Sentyabrın 5-də Oreqon ştatından olan həkimlər bildiriblər ki, hələ iyulda onların ştatında analoji ağciyər xəstəliyindən siqaret çəkən kişi ölüb.

Onların məlumatlarına görə, siqaret rəsmi mağazadan alınmış esrar yağı ilə maye olub. Nəticədə, digər dövlətlər də xəstələr haqqında məlumat veriblər: avqustun sonunda onlar 215 nəfər olub. Onların hamısı həm leqal, həm də qara bazarda alınmış müxtəlif mayeləri olan veypalardan istifadə ediblər. Sentyabrın 11-də "The Yeni York Times" nəşri artıq beş ölümcül hal barədə məlumat verib, xəstələnənlərin sayı isə 450 nəfərə çatıb. Xəstəlik 33 dövlət sakinlərindən tapılıb.

Nəticədə, sentyabrın 17-də ABŞ-da yeddi nəfər həlak olub və 500-dən çox xəstə var. Ölənlərin sonuncusu Kaliforniya ştatında yaşayıb. Bu, veypa siqaretinin yaratdığı ştatda ikinci uçan hadisəsidir. Alimlər və həkimlər uzun müddət baş sındırırlar, bu xəstəliklər nədən meydana gələ bilər. ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin əməkdaşlarından biri Vaşinqton postunun nəşrini etiraf edib ki, həkimlər, sadəcə, nə axtardıqlarını bilmirlər.

Eyni zamanda, veypadan istifadə edən bütün xəstələrdə oxşar simptomlar olub: öskürək, ürəkbulanma, qusma, qızdırma, baş ağrısı, kilo itkisi və ishal. Artıq qeyd edildiyi kimi, qarışıqlar tamamilə fərqli olub: kannabinoidlərin məzmunu ilə və onsuz qanuni və qara bazarda satın alınmışdır. Sentyabrın 5-də Nyu Yorkun səhiyyə departamentinin həkimləri bildiriblər ki, xəstələrin qarışığını özündə birləşdirən yeganə amil vitamin E. - "laboratoriya analizlərinin nəticələri E vitamininin çox yüksək məzmununu asetilləşdirilmiş formada, demək olar ki, bütün kannabis nümunələrində göstərib", - deyə məlumatda bildirilib.

Lakin orada vurğulayıblar ki, E vitamini - qidaya istifadə zamanı və ya krem şəklində istifadə zamanı ziyan vurmayan hamıya məlum əlavədir. Ancaq həkimlər və kimyaçılar vitamin E - nin təhlükəsizliyini yağlı formada təmin edə bilmədikləri müddətdə-siqaret içində olub. Əvvəllər istehsalçılar E vitamininin dağılmasının məhsullarını test etməyiblər-çünki yağ yüksək temperatura qədər qızdırılır və parçalanır.

Daha əvvəl, hətta yüksək dozalarda E vitamininin istifadəsi təhlükəsiz hesab edilmişdir. Lakin, Utah Universitetinin alimləri siqaret çəkənlərin ölümünə lipoid sətəlcəminin səbəb olduğunu irəli sürüblər. "Yeni England Journal of Medicine" Tibb Jurnalında nəşr olunan bir araşdırmada ölənlərin bütün altı ağciyərlərində (o anda) makrofaq hüceyrələrinin olması deyilir. Ölənlərin makrofaqları yağ hissəciklərini ehtiva edib: bu hüceyrələr qeyri-adi bir görünüşə malikdir və asanlıqla tanınır. Yağ hüceyrələri neft bazlı mayelərin təsadüfən tənəffüs edilməsi nəticəsində ağciyərlərə daxil olur. Məqalədə verilən fikirləri olan pulmonoloq Skott Abereq hesab edib ki, alimlər veyplərin məhz siqaret çəkməsi nəticəsində əmələ gəlmiş lipoid pnevmoniyanın yeni forması ilə əlaqələndirib. Bu nəzəriyyə həkimlərin qeydlərinə uyğundur: bəlkə siqaret çəkənlər Vitamin E. asetatını nəfəs alıblar, bu cür birləşmə qeyri-qanuni yağ istehsalçıları tərəfindən veyp üçün istifadə olunur. - Lipodiniya pnevmoniyası - bu kifayət qədər yavaş-yavaş proqressiv xəstəlikdir, - "MK" pulmonoloq Ekaterina Bajanova bildirib.

Adətən, tənəffüs yolları ilə bağlı hər hansı problemi, bəzi qüsurları olan yaşlı insanlarda yaranır.

Sonra həqiqətən burun, damcılar və ya spreylər üçün müxtəlif yağlardan istifadə edərkən hissəciklər ağciyərlərə daxil ola bilər. Lakin bu xəstəlik antibiotik qəbul etməklə müalicə olunur. Bunda, həqiqətən, lipoid sətəlcəm varsa, xəstəlik ölüm hallarının səbəbini demək çətindir. Amma ağciyərlərdə yağ hissəciklərinin dozası bir qədər məhdudlaşdırıla bilər.

Milli.Az

