Bako Saakyan dindirilməyə çağırıldı

Ermənistanın Xüsusi İstintaq Xidməti Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağda qurulan qondarma rejimin rəhbəri Bako Saakyan 1 mart 2008-ci il hadisələrinə görə dindirilməyə çağırılıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Bako Saakyana general-mayor Samvel Karapetyan məktub ünvanlayıb.

Nəşrin yaydığı xəbərdə bildirilib ki, dindirilmə zamanı 1 mart hadisələrində Qarabağdan Yerevana göndərilən silahlar və buna görə ödənilən pullarla bağlı suallar veriləcək.

Qeyd edək ki, 2008-ci il martın 1-də aksiyaların dağıdılması zamanı 10 nəfər ölüb, 230 nəfər xəsarət alıb.

Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan, sabiq Müdafiə naziri Seyran Ohanyan, KTMT-nin eks-sədri Yuri Xaçaturov və Baş nazirin sabiq müavini Armen Qevorkyan bu hadisələrdə ittiham edilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.