ABŞ prezidenti Donald Tramp İrana qarşı sanksiyaların əsaslı şəkildə genişləndirilməsinə dair tapşırıq verib.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, "Twitter" hesabında yazıb.

"Maliyyə nazirinə İrana qarşı sanksiyaları əhəmiyyətli dərəcədə artırmağı tapşırdım!" - deyə yazan D.Tramp tapşırıqla bağlı ətraflı məlumat verməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.