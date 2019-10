"İnstagram" sosial şəbəkəsində yeni trend hamiləlik fotolarını paylaşan qadınlardır.

Milli.Az xəbər verir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan qadınlar fotolarını geniş şəkildə paylaşmağa başlayıblar. Bu fotolar böyük maraqla qarşılanıb.

Milli.Az azxeber.com-a istinada fotoları təqdim edir:

