96 yaşlı müharibə veteranı arvadını boşayıb kişi ilə evləndi - Dünya təəccüb içində - FOTO

II Dünya Müharibəsi veteranı 96 yaşlı Corc Montak həmcinsi ilə evlənib.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, ingilis veteran 60 il homoseksual olduğunu gizlədib.

O, Vera adlı qadınla evlənib və 3 uşaq dünyaya gətirib. Corc evləndiyi üçün özünü psixoloji baxımdan təzyiq altında hiss edib və həyat yoldaşına homoseksual olduğunu etiraf edib. Lakin həyat yoldaşı ona "səni sevirəm və olduğun kimi qəbul edib yanımda qalmağını istəyirəm" deyib. Ömrünün sonlarına yaxın isə böyük fədakarlıq edərək Corcun istədiyi kimi yaşamasını diləyib və ondan boşanıb. Corc isə 23 il əvvəl tanış olduğu 50 yaşlı sevgilisi Somçay ilə evlənib.

II Dünya Müharibəsində İngiltərə Krallığı Hərbi Hava Qüvvələrində xidmət edən Corcun Britaniyanın ən qoca homoseksual olduğu ehtimal edilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.