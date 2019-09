Dəhşət! Psixoloji problemləri olan ata qızının toy günündə... /Fotolar

Amerikada psixoloji problemləri olduğu deyilən 59 yaşlı Con Evans qızının toy günündə öz evini havaya uçurub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, hadisənin baş verdiyi an partlayışın olduğu küçədəki bütün evlər sarsılıb. Evansın evindən alovlar çıxdığını görən məhəllə sakinləri hadisəni polisə bildirib. Hadisə yerinə gələn polislər partlayışın əsas nöqtəsində bir kişi cəsədi və bir yaralı ilə qarşılaşıblar.

Aparılan araşdırmalar nəticəsində psixoloji problemləri olduğu deyilən ata Evansın evdə qazı açaraq intihar etdiyi ortaya çıxıb. Hadisəyə şahid olan bir neçə nəfər Evansın partlayışdan bir neçə dəqiqə əvvəl evin qapısının qarşısında dayandığını bildiriblər.

Yasa boğulan Evans ailəsi sosial mediada verdiyi açıqlamada hadisənin gizli qalmasına hörmət edilməsini tələb edib.

