Rihanna bu dəfə əsgər forması geyindi - FOTO

Hər zaman fərqli geyim tərzi ilə diqqətləri üzərinə çəkməyi bacaran Rihanna, bu dəfə də Nyu Yorkda maraqlı geyim ilə küçəyə çıxıb.

Milli.Az "ölkə.az"a istinadən xəbər verir ki, hər zaman fərqli və dəbli geyimləri ilə diqqət çəkən müğənni, bu dəfə əyninə sadəcə əsgər formasında olan jaket geyinib. Bundan sonra onun haqqında ''komandir olub'' sözlərini deyiblər.

Müğənninin geyiminin qiyməti 5 min 500 dollardır.

Qeyd edək ki, Rihanna hər zaman qeyri-adi geyim tərzi ilə böyük müzakirələrə səbəb olur.

Milli.Az

