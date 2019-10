Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan məktəbliləri “TEKNOFEST” Festivalında iştirak edir

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və İnnovasiyalar Agentliyinin dəstəyi, AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə 2019-cu ildə keçirilmiş "Mən Pilotam" tədris layihəsi və Dron Olimpiadasında qalib gəlmiş məktəblilərdən ibarət milli komanda ölkəmizi Türkiyədə keçirilən beynəlxalq "TEKNOFEST" Texnologiya Festivalında təmsil edir.



Festivalda Sumqayıt şəhər Texniki və Təbiət Elmləri Liseyinin şagirdləri Ömər Hacı-həsənli və Saleh Quluzadə, Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın şagirdi Eldar Mustafayev və AREA-nın müəllimi Tural Süleymanov iştirak edirlər.



Qeyd edək ki, 5 gün davam edəcək "TEKNOFEST" Festivalı Atatürk Hava Limanında keçirilir. Ümumilikdə festivalı 1 milyon insanın ziyarət edəcəyi proqnozlaşdırılır.











