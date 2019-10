Azərbaycan Premyer Liqasının 2019/2020-ci illər mövsümünün 4-cü turunun ən yaxşı futbolçusu məlum olub.

Milli.Az xəbər verir ki, bu, "Qarabağ"ın qapıçısı Asmir Beqoviçdir. Bosniyalı qolkiper "Neftçi"yə qarşı görüşdə (2:0) 90 dəqiqə meydanda olub və 4 qurtarışla yadda qalıb.

Milli.Az

