"The Guardian" qəzeti son 100 ilin ən yaxşı serialını seçib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, siyahıda Azərbaycanda maraqla izləniləmn "Lost" serialı 71-ci, "Shameless" serialı isə 70-ci sıradadır.

"Sherlock" isə siyahıda 60-cı pillədə qərarlaşıb. "Black Mirror" 23-cü yerdə, "Taxt oyunları" isə 7-ci yerdədir.

"Breaking Bad" serialı isə beşinci pillədədir. Üçüncü yeri "Mad men" serialı, birinci yeri isə "Söpranozlar ailəsi" serialı tutub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.