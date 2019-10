ARB TV-nin "Elgizlə İzlə" verilişi müğənni Samirə Yusifqızının evinə qonaq olub.

Milli.Az xəbər verir ki, çəkiliş qrupu müğənninin evində olarkən gələcək həyat yoldaşı ona görüntülü zəng edib.



Sözügüdən süjeti təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.