Qazaxıstanın xarici işlər naziri vəzifəsinə Muxtar Tleuberdi təyin olunub.

“Report” “QazAkparat”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağordanın (Akorda - prezident administrasiyası) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, M.Tleuberdi 2016-cı ilin mart ayından xarici işlər nazirinin birinci müavini işləyirdi.



