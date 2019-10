Çaqqal Qax sakininə hücum edib

Qax şəhər sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Ruslan Bilalov yırtıcı heyvan dişləməsi xəsarəti ilə Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət edib.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən xəbər verir ki, müayinə zamanı R.Bilalovu yaşadığı ünvanda çaqqallın dişlədiyi məlum olub. Xəstəyə lazımi tibbi yardım göstərilib, quduzluq əleyhinə peyvənd vurulduqdan sonra ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıb.

Qeyd edək ki, Qax rayonunda belə hadisə bu ayda 2-ci dəfə baş verir. Bir neçə gün öncə rayonun Əlibəyli kənd sakini Liya Baraxaşvilini bağda fındıq yığarkən çaqqal dişləmişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.