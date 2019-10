İspanlar erməniləri yerlə-yeksan etdi

İspaniyanın AS nəşri Avropa Liqasında mübarizə aparan "Qarabağ" klubu haqqında məqalə dərc edib.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ: bir futbol komandasından daha çox, bütöv bir ölkə" başlıqlı məqalədə həm "Qarabağ" klubundan, həm də Dağlıq Qarabağdan bəhs olunub.

Bildirilib ki, İspaniyanın "Sevilya"sı Dağlıq Qarabağ müharibəsi səbəbindən Bakıya sürgün olunan bir komanda ilə qarşılaşır. Qarabağ 26 ildir ki, futbol klubu olaraq yarandığı torpaqdan 250 kilometr şərqdə oynayır. Nəşr Qarabağın təmsil etdiyi Ağdamı "Qafqazın Xirosiması" adlandırıb və qeyd edib ki, bu gün "Qarabağ"ın evi olan "İmarət" stadionunun yalnız xarabalıqlarını xəyali şəhərin təpələrindən seyr etmək olar. Hazırda Tofiq Bəhramov stadionunda ev oyunlarını keçirən "Qarabağ" 1951-ci ildə qurulduğu andan Azərbaycan ilə Ermənistan arasında qanlı müharibənin başlamasına qədər "İmarət"də oynayıb.

Dağlıq Qarabağ müharibəsi haqqında geniş bilgilərə yer verilən məqalədə bildirilib ki, münaqişə 1988-ci ildə başlanıb və 1993-cü ilə qədər davam edib. Lakin bu münaqişədən qalib çıxan tərəf məğlubdan daha çox məğlub durumdadır.

AS 2008-ci ildə baş məşqçi Qurban Qurbanovun komandaya gəlişini Ağdam klubunun yenidən qurulması kimi təqdim edib. Həmçinin, son 6 mövsümdə Azərbaycanın Premyer Liqasının mütləq dominantı və 2017/2018-ci il mövsümündə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə yüksələ bilən ilk (yeganə) Azərbaycan komandası olduğunu vurğulanıb. Məqalədə bazar günü böyük rəqibi olan Bakının "Neftçi" komandasını Premyer Liqa çərçivəsində asanlıqla məğlub etməsinə (2-0) də yer verilib.

"Qarabağ"ın iki mövsüm əvvəl "Atletiko Madrid"lə eyni qrupda olması və hər iki oyunda bu komandadan xal alaraq ispanların Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsindəki yolunu bağlaması nəşrin xüsusi qeyd etdiyi məqamlar arasındadır.

Klubun azarkeşlərin rahatlığı üçün pulsuz avtobuslar ayırması isə İspaniyanın diqqət mərkəzindədir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.