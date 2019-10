Rusiyanın qaz ehtiyatları 73 trilyon kub metr təşkil edir.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Təbii Sərvətlər naziri Dmitri Kobılkin Tümən Neft Qaz Forumunda çıxışı zamanı deyib.

O, bu göstəricilərinə görə Rusiyanın ABŞ-la ilk pilləni bölüşdüyünü deyib.

Kobılkin Rusiyanın qaz hasilatının 2018-ci ildə 5% artaraq, 725 milyard kub metrə çatdığını və bunun son 18 ilin rekord göstəricisi olduğunu söyləyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.