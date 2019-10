Azərbaycanda "BMW X5" aşdı - Xanım müğənni öldü

Goranboy rayonunda sürücü idarə etdiyi "BMW X-5" markalı avtomobili aşırıb.

Milli.Az Baku.ws-ə istinadən bildirir ki, hadisə Qızılhacılı kəndində qeydə alınıb.



İlkin məlumatlara görə qəzada Günel adlı qadın həyatını itirib. Qadının müğənni olduğu deylir. Daha bir nəfər Tural Abdullayev adlı şəxs isə ağır bədən xəsarətləri alıb.

Yaralı hələlik Goranboy rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun Gəncədəki özəl xəstəxabalardan birinə gətirilməsi planlaşdırılır. Qəzaya səbəb yüksək surət və sürücünün idarəetməni itirməsinin səbəb olduğu ehtimal edilir.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

Milli.Az

