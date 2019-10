Bakıda kirayə qalan 32 yaşlı qadın küçədə ürəyindən bıçaqlandı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakıda qadın küçədə bıçaqlanıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində baş verib.

Cəlilabad rayonunda qeydiyyatda olan, Binqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Aşıq Şəmşir küçəsi, nömrəsiz evdə kirayədə yaşayan, 1987-ci il təvəllüdlü Əmiraslanova Sevil Vidadi qızı küçədə döş qəfəsindən bıçaqlanıb.

Yaralı Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılaraq əməliyyat olunub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

Hazırda qadının kim tərəfindən və hansı səbəbdən bıçaqlandığı araşdırılır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.