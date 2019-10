Məşhur rus şərhçidən Azərbaycan millisi ilə bağlı ŞOK SÖZLƏR

"Xorvatlar Yurçeviçə görə güzəşt etdilər".

Milli.Az xəbər verir ki, bu sözləri Sport7.az-a açıqlamasında məşhur "Matç TV" kanalının şərhçisi Mixail Mossakovskiy deyib.

Azərbaycan - Xorvatiya oyununu Rusiya kanalında şərh edən tanınmış jurnalist millimizlə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib:

"Xorvatlar özününkülərə çətin durumlarda kömək etməyi sevirlər. Necə ki, 4 il Prosineçkiyə kömək etdilər, bu dəfə də Yurçeviçə yardım etdilər".

Qeyd edək ki, AVRO-2020-in seçmə mərhələsində keçirilən Azərbaycan - Xorvatiya matçı 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Milli.Az

