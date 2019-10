"Mənim üçün çox özəl oyun olacaq" - Miçel

Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda sabah İspaniyanın "Sevilya" klubunu qəbul edəcək "Qarabağ"ın futbolçusu Miçel oyun öncəsi mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırdı.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı yarımmüdafiəçi əvvəlcə görüş barədə fikirlərini bildirdi:

- Bizim üçün "Sevilya" kimi komandaya qarşı oynamaq çox xoşdu. Məlumatımız var ki, keçən mövsümün sonunda baş məşqçini dəyişiblər. Bir çox futbolçu komandanı tərk etsə də, yerlərinə güclü oyunçular gəlib. Ancaq bizim də öz arzularımız var. Yaxşı nəticə üçün əlimizdən gələni edəcəyik.

- Rəqibin İspaniya təmsilçisi olması sizə nəsə deyirmi, yoxsa sıradan bir rəqib, adi oyundu?

- Bu, şəxsən mənim üçün özəl bir oyundu. Ümumiyyətlə, bu turnirdə iştirak etmək xüsusi hissdi. Çalışacağıq ki, bütün matçlardan zövq alaq və azarkeşlərimizi sevindirək.

- Komandada 3 ispan futbolçu var. Aranızda "Sevilya"ya qarşı necə oynamaqla bağlı söhbətiniz olubmu?

- 3 gün əvvəl çempionatda vacib matç var idi, daha çox ona yönəlmişdik, sonra istirahətimiz oldu. Bu gündən danışmaq üçün imkanımız olacaq. Doğrudan da, öz ölkənin komandasına qarşı oynamaq özəldi. Doğma meydanda çıxış ecdəcəyik, zövq almağa çalışacağıq.

- Vaxtilə "Sevilya"ya qarşı çox oynamısız. Bu komanda ilə oyunlar hansı məqamlarla yadda qalıb?

- Bəli, bunlar illər öncə olub. Əvvəlcə "Sportinq Xixon", sonra "Xetafe"nin heyətində. Həm xoş, həm də xoşagəlməz xatirələr var. Udduğumuz və uduzduğumuz oyunlar olub. "Sevilya" hər zaman Çempionlar Liqasında oynamağa can atan komandadı. Bizi çətin oyunlar gözləyir.

- "Sevilya"da yaxından tanıdığın kimsə varmı? Varsa, kimləsə görüşəcəksənmi?

- "Xetafe"də bir yerdə oynadığım Eskudero burdadı. Hələ ki, danışmaq imkanımız olmayıb, sabah imkan olacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.