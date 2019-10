ABŞ yaxın günlərdə İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək.

"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

"Biz İrana qarşı bəzi əhəmiyyətli sanksiyalar tətbiq edəcəyik. Biz bunu növbəti 48 saat ərzində elan edəcəyik", - deyə o jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib.

Birləşmiş Ştatların dövlət başçısı həmçinin bildirib ki, ABŞ rəhbərliyi İrana qarşı müharibə ilə bağlı hər hansı müzakirələr aparmır.



