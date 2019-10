Əhli-kitabın kəsdiyi heyvanın ətini yemək olarmı?

Bu məsələdə məzhəblər arasında fikir ayrılığı vardır. Sünni məzhəbində geniş yayılmış hökmə görə, əhli-kitabın hazırladığı bütün yeməklər halal sayıldığı kimi, kəsdiyi heyvanın əti də halaldır - hətta tanrının adına kəsilməsi niyyət edilməsə və ya bu niyyət yaddan çıxsa belə. Ən azından, belə bir şübhə yaransa, əti yeyən adamın özü "bismillah" deyib yeyə bilər.

Şiə məzhəbində uzun müddət hakim olmuş hökmə görə, əhli-kitabın nəm halda əli dəyən hər bir yemək murdar sayılırdı. Lakin son zamanın müctəhidlərinin əksəriyyəti əhli-kitabı pak sayaraq, onun toxunduğu şeyləri də pak bilirlər. Bununla belə, bu şərt əhli-kitabın kəsdiyi heyvanlara şamil deyil. Yəni əhli-kitabın kəsdiyi heyvan şiə alimlərinin əksəriyyətinin fikrincə yeyilə bilməz (bəzi müctəhidlər bu barədə qəti fətva verməmiş və hətta əhli-kitab heyvan kəsərkən "bismillah" desə belə, yenə ehtiyata əməl etməyi və o əti yeməməyi buyurmuşlar).

