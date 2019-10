Ana öz körpəsinə süd verərkən dəstəmazı pozulurmu?

Körpəyə süd verməklə dəstəmaz pozulmaz. Qeyd edək ki, yaxşı olar analar öz körpələrini əmizdirməzdən əvvəl dəstəmaz alsınlar.

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, hədislərdə buyurulub ki, dəstəmazlı şəkildə uşağa süd vermək onun mömin, halal bir insan kimi böyüməsinə, gələcəkdə günahlardan uzaq durmasına kömək edir. Məsləhətdir ki, süd verməzdən qabaq dəstəmaz alan ana "təharətli (pak) olmaq üçün dəstəmaz alıram, qürbətən iləllah" niyyəti etsin. Bu cür niyyət etsə, həmin dəstəmazla namaz da qıla bilər. Amma əgər niyyətdə "uşağa süd vermək üşün müstəhəb dəstəmaz alıram" desə, həmin dəstəmazla namaq qılmaq olmaz.

Milli.Az

