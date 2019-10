Hər səhər turpun üzərinə bu yağı çəkib yeyin- Türkiyəli professordan MƏSLƏHƏT

Türkiyənin savadlı həkimlərindən olan, ürək və qan- damar sistemləri üzrə professor Canan Karatay, zeytun və təbii tərkibli kərə yağlarının faydalarından danışıb.

"Artıq çəki yaratmaz, əksinə çəki azaldar"

Zeytun yağı əslində yağ deyil, zeytun meyvəsinin suyudur. İnsan oqranizmi üçün çox faydalı meyvədir. İstifadə edilmiş digər yağlarla qətiyyən qarışdırılmamalıdır. Hər dəfə deyirəm: Zeytun yağı ana südü kimi faydalıdır. Yeməklərdə mütləq istifadə edilməlidir. Xüsusilə reanimasiyada olan xəstələrin, xroniki xəstələrin, yaşlı insanların səhər-axşam bir fincan içməyi yaxşı olardı. Bağırsaqlarımızdaki xeyirli bakteriyaların çoxalmasına kömək edir, qanımızı sulandırır, immunitetimizi gücləndirir, Alzheymerin qarşısını alır, orqanizmdə toplanmış sərbəst radikalları məhv edir. İnfarktın, şəkər xəstəliyinin və qaraciyər piylənməsinin qarşısını alır. Kalori dəyərinin çox olması heç kimi qorxutmasın. Artıq çəki yaratmaz, əksinə çəki azaldar.



"Səhər yeməyində turpa sürtüb yeyin "

Urfa və Trabzonda istehsal edilən kərə yağları çox təmiz və təbii tərkiblidir. Həmin kərə yağlarının içərisində 40 % zeytun yağı da var. Həmin yağlar heç vaxt damarlarınızda qan axımına mane olmaz. Eyni zamanda bunu da əlavə etməliyəm ki, turp tərəvəzinin mövsümü olan qış fəslinə bir neçə ay qalıb. Qışda mütləq səhər yeməyində turpun üstünə zeytun yağı tərkibli kərə yağını sürtüb yeyin.

