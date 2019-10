“Seyid”, “Mir”, “Ağa”: bu sözlərin mənası nədir və aralarında fərq varmı?

Hər üç söz hörmət məqsədi ilə seyidlərin adının əvvəlinə əlavə edilir. "Ağa" sözünün mənası aydındır. "Seyyid" sözü də ərəbcə təxminən eyni mənanı verir (ağa, başçı).

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, "mir" sözü "əmir" sözünün qısaldılmış formasıdır və "əmr sahibi, rəhbər, başçı" mənasını ifadə edir. Adətən, seyidin əsil adına uyğun olaraq (adın hecalarının sayına görə və ya adla həmahəng olmaq baxımından) bu sözlərin arasından ən çox dilə yatanını seçib onun əvvəlinə əlavə edirlər. Məsələn, Mir Kazım, Seyid Əkbər, Ağa Kərim və s.

Milli.Az

